◆阪神大学リーグプレーオフ大産大４×―３天理大＝延長１０回タイブレイク（１６日・大阪シティ信用金庫スタジアム）春のリーグ王者・大産大が、２季連続１２回目の優勝を決めた。２―３で迎えた９回２死一、二塁、代打の井田一虎中堅手（３年）が初球をとらえ、右前に適時打を放った。土壇場で同点に追いつき、タイブレイクに突入した。１０回表を無失点で終え、裏の攻撃では天理大・長尾渉佑投手（４年）のけん制の悪