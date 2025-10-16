17日開幕のフィギュアスケートGPシリーズ第1戦フランス大会の公式練習が16日、アンジェで行われた。女子で22〜24年世界選手権3連覇の坂本花織（シスメックス）はフリー「愛の賛歌」を流して状態を確認した。3連続ジャンプにはミスが出たが、後半のフリップ―トーループの連続3回転ジャンプなどを着氷。上々の調整だった。「悪くない。緊張はまだしてない。明日になったらドキドキするんだろうと思う」と語った。五輪シーズン