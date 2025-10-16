サイコムは10月16日、同社製BTOパソコンの法人向けリースを開始したと発表した。SFIリーシング株式会社が仲介する。サイコム、BTOパソコンを法人向けにリース展開へサイコムの高性能なBTOパソコンを購入ではなく、リースでも利用できるようになるという内容。法人向けの導入にはコストが大きな問題だったとしており、ここでリースでの利用形態を用意することで強力なPCの利用を推進。AI開発、研究、映像制作、ゲーム開発のような高