日本サッカー協会（JFA）は16日、11月14日（金）に行われる「キリンチャレンジカップ2025」にて、日本代表がガーナ代表と対戦することを発表した。来年に行われるFIFAワールドカップ26に向け、着々と準備を進める日本代表。新たに対戦が決まったガーナ代表は、今回のアフリカ予選・グループIを首位で通過しながら2大会連続となるW杯行きの切符を獲得。2010年大会ではベスト8に進出した実績を持つ。また、日本代表とは2022年6月