LGエレクトロニクス・ジャパンは10月16日、超高解像度モニターシリーズ「UltraFine evo」の新製品「32U990A-S」を11月11日に発売すると発表した。予約は10月16日から受け付ける。価格はオープンで、直販ストア価格は319,000円。32U990A-S6K（6,144×3,456ドット）の高解像度で細部まで鮮明に表示できる31.5インチのディスプレイ製品。9月30日に発表されており、「11月下旬」の発売が案内されていたが、今回一般発売日が11月11日に