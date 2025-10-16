ユニットコムは10月16日、パソコン工房WEBサイトにおいて商品のレビュー投稿機能をリリースした。購入後の評価や感想をユーザーが投稿できるようになる。パソコン工房WEB通販サイト、レビュー投稿機能をリリース - WEBポイント配布施策もパソコン工房WEB通販サイトにおいて、ユーザーがレビューを記入して投稿できるようになったという内容。対象製品は「新品パソコン」「各種自作PCパーツ・周辺機器」に設定されており、購入した