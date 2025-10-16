松屋フーズは10月21日10時より、「具だくさん肉吸い」(860円、単品660円)を全国の松屋(一部店舗を除く)で発売する。「具だくさん肉吸い」(860円)大阪をはじめ関西地方で親しまれてきた名物料理・肉吸いが松屋に登場する。たっぷりの牛肉に、豆腐を使用し、シャキッと食感の青ネギを添え、旨味がしみ出たお出汁で仕上げた。最後の一滴まで旨味が体にしみ込むような、ほっとする味わいとなっている。肉吸いの定番でもある生玉子もセ