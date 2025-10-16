最低賃金の引き上げに伴い、賃上げを実施する中小企業へ向けた、石川県の支援制度の説明会が行われました。 石川県は、生産性向上へむけたシステムを導入する中小企業などに、最大100万円を補助する他、被災した小規模事業者に対しては、賃上げした人数1人あたり5万円、最大50万円の支援を行うなど、2つの支援策を実施します。 16日は、商工会の担当者らが、石川県から説明を受けました。参加者：「おしなべて全般の賃金の押