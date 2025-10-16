2025年8月の夕刻、千葉県南房総市の丘陵地帯に、エグゾーストノートが響き渡った。会員制で一般には門戸を閉ざす「THE MAGARIGAWA CLUB」が、この日は「Octane サンセット・パレード」として『オクタン日本版』読者に特別開放された。Octaneサンセット・パレードin THE MAGARIGAWA CLUB当日の様子を動画でも「THE MAGARIGAWA CLUB」。正会員枠については2025年現在、募集枠が限られているため、ウェイティングリストへの登録ならび