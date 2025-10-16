今月14日に名古屋市西区で起きた強盗未遂事件で、男子中学生が逮捕されました。「水鉄砲を突き付けた」と供述しています。西区に住む15歳の男子中学生は14日、西区のセブン－イレブン名古屋五才美町店で、女性店員(25)に「たばこちょうだい」などと言って拳銃のような物を突き付けた疑いが持たれています。女性店員は、おもちゃの拳銃のように見えたことから要求に応じず、男子中学生は何も奪わず逃走したということで