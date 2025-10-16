愛知県警は特殊詐欺グループに銀行口座を転売していた、国内最大規模の口座ブローカー集団を摘発し、男女7人を逮捕しました。 【写真を見る】日本最大規模の“口座ブローカー集団”摘発 リーダーの男ら7人逮捕 37歳女性から銀行口座を4万円で買い取った疑い 国内や中国の特殊詐欺グループなどに転売か 逮捕されたのは住居不定 無職の西川悠輔容疑者（32）ら男女7人です。警察に