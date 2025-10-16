フクロテナガザル提供：池田動物園 岡山市の池田動物園で、テナガザルとキツネザルについて学ぶ特別イベントが開かれます。10月24日の「国際テナガザルの日」、10月31日の「世界キツネザルの日」であることにちなんで行うものです。 10月25日・25日は、フクロテナガザルの前で、飼育員が生態や暮らし、保全する上での課題について話します。 10月26日には、エリマキキツネザルとワオキツネザルの各飼育員が、リレ}