【漫画】この漫画をはじめから読む社会で働いていると、なぜか身に降りかかってくるさまざまな災難やおかしな出来事、そして理不尽の数々…。誰の人生にも影響を与えることはないかもしれないけれど、自分にとっては一大事--そんなサラリーマン生活を描いた『恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活』をお届けします。→『恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活』を最初から読む「