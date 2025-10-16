15日夜、河北町の町民体育館の駐車場内を歩くクマの姿を捉えた映像です。河北町の市街地周辺で、クマの目撃が相次ぎました。河北町によりますと、15日午後9時15分ごろ、河北町谷地の町民体育館で体長およそ1メートルのクマ1頭が目撃されました。また、およそ1時間前の午後8時15分ごろにも役場近くの住宅街でクマ1頭が目撃されたということです。さらに、午後10時50分ごろ、町立谷地西部小学校付近でもクマが目撃されました。