広島市東区の住宅で14日夜、近くに住む女性（71）が死亡しているのが見つかり、広島県警は16日、司法解剖の結果、死因が頸部圧迫による窒息死と判明し、殺人容疑で捜査していると明らかにした。覚醒剤取締法違反容疑で発見現場に住む男を逮捕しており、女性死亡についても事情を聴く。広島東署によると、遺体は14日午後7時半ごろ、110番を受けて住宅を訪れた警察官が発見。無職土井鈴江さん（71）と確認された。遺体発見時に近