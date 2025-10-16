半導体受託製造の世界最大手・台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）が１６日発表した２０２５年７〜９月期決算は、売上高が前年同期比３０・３％増の９８９９億台湾ドル（約４・８兆円）、最終利益が３９・１％増の４５２３億台湾ドル（約２・２兆円）で、ともに四半期としては最高だった。増収増益は７四半期連続。人工知能（ＡＩ）向け先端半導体の需要増が追い風となり、米半導体大手エヌビディアやアップル向けの半導体生産が好調