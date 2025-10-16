公式練習で調整する坂本花織＝アンジェ（共同）【アンジェ（フランス）共同】フィギュアスケートのミラノ・コルティナ冬季五輪シーズン本格化を告げるグランプリ（GP）シリーズ第1戦、フランス大会は17日（日本時間18日未明）にアンジェで開幕する。16日は公式練習が始まり、今季限りで引退する女子のエース坂本花織（シスメックス）は「愛の讃歌」で滑るフリーで2連続3回転ジャンプを決めるなど、軽快な動きを見せた。17歳でG