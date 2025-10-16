埼玉・鶴ヶ島市の老人ホームで入所者2人が殺害された事件で、逮捕された元職員の男が、施設に入る際に「職員用の出入り口で4桁の暗証番号を入力して鍵を開けた」という趣旨の供述していることが分かった。耳の下と首には青いタトゥーのようなもの埼玉・鶴ヶ島市の介護付き老人ホームで、入所者2人が殺害された事件から一夜があけた16日、小林登志子さんを殺害した疑いで元職員の木村斗哉容疑者（22）が送検された。木村容疑者は白