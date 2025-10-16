東林院で行われた夜間特別拝観の試験点灯＝16日夕、京都市右京区京都市右京区の東林院で16日、夜間特別拝観「梵燈のあかりに親しむ会」の試験点灯があった。梵燈は瓦とろうそくを使った明かりで、夕暮れ時の枯れ山水の庭が、ろうそくの穏やかな光に包まれた。例年、禅語をろうそくなどの明かりで表現。今年は「松老雲自閑」にちなみ、「松」「老」と書かれたあんどんを置き、ろうそくを並べて「雲」「自」「閑」の文字をかたど