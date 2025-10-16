埼玉県鶴ケ島市の老人ホームで入所者2人が死亡した事件で、うち1人に対する殺人容疑で逮捕された元職員の男が、2人の名前を挙げた上で「恨みはなかった」と供述していることが16日、捜査関係者への取材で分かった。