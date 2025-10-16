肌悩みをしっかりカバーしながら、厚塗り感のないセミマット肌へ導く♡タイ発コスメブランド『キャシードール（Cathy Doll）』から、注目の新作クッションファンデ「ノットトゥーマットクッション」が登場します。CICA2％配合*でスキンケアしながらメイクを楽しめる、頼れるアイテム。2025年10月29日（水）より、楽天市場（シトラスマーケット）でWEB先行発売スタートです。 キャシ