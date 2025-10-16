特殊詐欺組織が関与したとみられる韓国人の拉致や監禁事件がカンボジアで急増。韓国政府によると、現在約80人の韓国人が安否不明になっているということです。写真に写るのは22歳の韓国人大学生。2025年7月、カンボジアの博覧会に行くと言って1人で現地に向かいました。しかし1週間後、大学生の家族に脅迫電話がかかってきました。大学生を韓国に送り返す条件として、日本円で約530万円を要求してきたといいます。その2週間後、カ