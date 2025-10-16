中国人民銀行が15日に発表したデータによると、9月末時点の広義マネーサプライ（M2）残高は前年同期比8．4％増の335兆3800億元（約7070兆円）。狭義マネーサプライ（M1）残高は同7．2％増の113兆1500億元（約2380兆円）。流通現金（M0）残高は同11．5％増の13兆5800億元（約280兆円）。第1-3四半期（1〜9月）の純現金供給額は7619億元（約16兆円）。専門家によると、今年に入ってからM1とM2の乖離幅が明らかに縮小しており、9月に