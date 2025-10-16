中国は北京時間10月16日午前9時33分、海南商業宇宙発射場で長征8号甲キャリアロケットを使用して、衛星インターネット低軌道12組衛星を打ち上げ、衛星は順調に予定軌道に投入され、打ち上げは成功しました。今回の打ち上げは長征8号甲キャリアロケットにとって今年の初飛行以来4回目、長征シリーズロケットにとって600回目の打ち上げです。（提供/CRI）