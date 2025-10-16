愛知県北名古屋市で火事があり、住宅2棟が全焼しました。 【写真を見る】｢建物から炎が見える｣と通報 愛知･北名古屋市で2棟全焼 名鉄徳重・名古屋芸大駅から約1.2キロの住宅密集地 警察や消防によりますと、きのう午後11時ごろ近くに住む人から「建物から炎が見える」と消防に通報がありました。 消防車など8台が出動し、火は約5時間後に消し止められましたが、木造2階建ての火元の住宅と隣接する住宅、あわせて2棟が全焼しまし