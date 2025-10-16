◆パーソルクライマックスシリーズ（CS）パファイナルステージ第2戦ソフトバンク―日本ハム（16日、みずほペイペイドーム）元ソフトバンクの松田宣浩さんが始球式に登場した。松田さんはCSでパ・リーグ最多の55試合に出場している。始球式では、セットポジションから右打者の外角に現役ばりの速球を見せた。投げ終わるとそのまま右拳でガッツポーズ。その後、マイクを握ると「熱い、熱い戦いを期待しましょう」と