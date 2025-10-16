傳の体調には回復の兆しが見えたが…NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は17日、第3週「ヨーコソ、マツノケヘ。」の第15回が放送される。トキ（郄石あかり）の献身もあり、傳（堤真一）の体調に回復の兆しが。トキは代理社長の三之丞（板垣李光人）に回復を報告をするが、三之丞はどこか上の空。そんな中、工場では検番の平井（足立智充）による厳しい品質検査が行われ、失敗が続くせん（安達木乃）についに平井の手が出