こちらは日置市の特産品、月日貝でつくった富士山のアート作品です。長島町では、地域の住民たちが地元の自然素材や廃材などを使って作り上げた巨大なアートの作品が展示されています。現在、長島町で開かれている「ながしま造形美術展」。地域全体の活性化や町民の創造性を高めようと、2年に1度開かれていて、2025年で20回目を迎えます。全ての作品に、地元の自然素材や廃材が使われていて、約80点の巨大なア&#