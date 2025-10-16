九州の宇宙ビジネスの現状やこれからについて考えるイベントが鹿児島市で開かれました。日本人で一番長く宇宙に滞在した宇宙飛行士、若田光一さんも登壇し宇宙空間が持つ様々な可能性について熱弁しました。16日、鹿児島市で開かれた九州宇宙ビジネスキャラバン。九州の宇宙産業の振興を目的に2023年から始まったイベントで鹿児島での開催は初めてです。宇宙ビジネスに携わる企業の関係者や専門家などが県の内外から集まり現