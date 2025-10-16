（山本記者）「クマがすぐそこにいるようです」札幌市中央区円山西町の住宅街に出没した１頭のクマ。顔のあたりが白っぽい色をしたクマが木に登り、がむしゃらに実を食べていました。（山本記者）「いま大きな銃声が鳴り響きました。午後３時半ごろ、住宅街で大きな銃声が鳴り響きました。そして２発目の銃声が鳴り響きました」札幌市によりますと、１０月１６日午後３時半ごろ、警察官の命令によりハンターが発砲し、クマ１