藤井聡太竜王（23）＝王将など7冠＝が佐々木勇気八段（31）を挑戦者に迎える第38期竜王戦7番勝負第2局は16日、福井県あわら市「美松」で1日目が指され、午後6時すぎ、後手・藤井が54手目を封じて終了した。53手目の局面は、佐々木が手駒の角を敵陣に放って飛車取りをかけた。自陣では藤井のと金による飛車取りがかかるが、攻め合いに活路を求めた。持ち時間8時間から佐々木が4時間48分、藤井は2時間41分消費した。戦型は佐々木