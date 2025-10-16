2010年に神戸市で男子高校生を殺害した罪に問われている当時17歳の男の裁判で、最高裁は男の上告を退ける決定を出しました。男に懲役18年を命じた1、2審の判決が確定することになります。この事件は、2010年10月、神戸市北区の路上で高校2年生の堤将太さん（当時16）がナイフで刺されて殺害されたもので、11年後の2021年に事件当時17歳だった男（32）が逮捕されました。殺人の罪に問われた男に対し、1審の神戸地裁は刑事責任能力を