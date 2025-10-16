クマによる被害が全国で相次いでいることを受け、警察庁はきょう（16日）、都道府県警察の地域部門の担当者を集めたクマの対応研修会を初めて開催しました。被害が深刻化しているなか、現場の対応力を強化する狙いです。今年度、クマに襲われて亡くなった犠牲者の数はすでに7人と過去最多となり、被害は深刻化しています。警察庁はきょう午後、東京・千代田区でクマの対応研修会を初めて開催し、37都道府県の地域部門の担当者らお