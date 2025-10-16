１６日午後２時２５分頃、高松市の高松空港に、米軍のヘリコプター３機が緊急着陸した。香川県などによると、民間機の運航に影響はなく、けが人の情報は入っていない。３機は約２時間後に離陸した。防衛省中国四国防衛局によると、少なくとも１機に何らかのトラブルが発生したという。