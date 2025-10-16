北海道で庭の木に登るクマを住民が目撃し、当時の緊迫した様子を語りました。◇◇◇これは、住宅内から撮影された画像。窓越しに白っぽく見えるのは、“子グマ”です。16日午前7時前、北海道・札幌市の住宅の敷地内に子グマ1頭が一時居座ったのです。目撃者「クマって叫んでお母さんに教えた」「クマはここにいたのが、木の上に登ってエサみたいなものを食べていました」父親「襲われたりとかがなくて本当に良かったと思いまし