◇第28回 ITTF-ATTUアジア卓球選手権大会2025(10月11日〜15日、インド)アジア卓球選手権大会は15日に女子団体の決勝が行われ、日本は中国にマッチカウント0-3で敗北し、準Vで大会連覇となりませんでした。14日に行われたシンガポールとの準決勝では3-0で勝利を飾った日本。別の山から決勝に登りつめたのは強豪・中国でした。第1試合は橋本帆乃香選手(世界ランク11位)が王曼碰選手(同2位)に1ゲーム先取するも連続してゲームを