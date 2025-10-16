バスケットボールＢ１リーグの京都は１６日、自由交渉選手となっていた前茨城のチェハーレス・タプスコットと２０２５―２６シーズンの選手契約が基本合意に達したことを発表した。ポジションはＰＦ、背番号は１１。１９５センチ、１０６キロ。京都は１３日に、昨季チーム最多１試合平均１７・５得点のＳＦ／ＰＦのアンジェロ・カロイアロがケガのためインジュアリーリスト入りした。貴重な点取り屋を失ったチームは１５日の広