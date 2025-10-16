◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ最終ステージ第２戦阪神―ＤｅＮＡ（１６日・甲子園）お笑いコンビ「ロッチ」の中岡創一が始球式を行った。阪神が日本一に輝き自身がファンになった１９８５年にちなんで「１９８５」を背負いマウンドへ。山なりのノーバウンド投球にスタンドから大きな拍手が送られた。生粋の虎党。ポストシーズンで大役を任され「感無量でしたね。ずっと息が浅かったです」と振り返り