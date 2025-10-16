サッカーＪ１東京Ｖが１６日、新潟戦（１８日・味スタ）に向けて非公開で全体練習を行った。中断前の湘南戦では１―０で勝利し、降格圏内との勝ち点差を「８」に広げて、残り５試合を迎える。ただ２年連続Ｊ１残留は決まっていないこともあり、副主将のＤＦ谷口栄斗は「まずは１試合、１試合戦うことが大事。しっかり積み上げてきたものを出していきたい」と気を引き締めている。相手は最下位に位置するが、城福浩監督は「新