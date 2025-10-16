◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ最終ステージ第２戦阪神―ＤｅＮＡ（１６日・甲子園）阪神が２点を先制した。初回１死一塁から森下が右翼への二塁打で二、三塁と好機を広げ、佐藤輝が左翼線へ適時二塁打。さらに二、三塁から大山の中犠飛で２点目を追加した。連勝でアドバンテージを含む３勝０敗とすれば、ＣＳ突破率１００％。過去のプレーオフとＣＳを合わせて２３度で日本シリーズ進出を決めており、