１３日、芦洪江特大橋の架設現場。（ドローンから、永州＝新華社記者／陳思汗）【新華社永州10月16日】中国交通インフラ建設大手、中国鉄建傘下の中鉄二十五局集団が湖南省永州市で建設を担う邵永高速鉄道（湖南省邵陽市−永州市）の芦洪江特大橋に13日、長さ32.6メートル、重さ約817トンの箱桁が設置された。第3工区の橋梁架設は順調に進んでいる。１３日、芦洪江特大橋の工事を進める作業員。（永州＝新華社記者／陳思汗）邵