竹を食べるシャンシャン。（１０月２日撮影、成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都10月16日】中国四川省雅安市にある中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安碧峰峡基地でこのほど、日本生まれのパンダ、シャンシャン（香香）が倒木の上に座って竹を頬張る姿を見せた。