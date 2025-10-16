2025年8月から10月初旬にかけて融資保証金詐欺や架空料金請求詐欺で、土佐市の60代の男性と高知市の40代の男性がそれぞれ約372万円と126万円をだまし取られました。警察によりますと2025年8月、土佐市に住む60代の男性が動画アプリを閲覧していたところ、「Riko」というアカウントからメッセージが届き「別のコミュニケーションアプリで広告を閲覧してスクリーンショットを撮影すると収入が得られる」と説明を受