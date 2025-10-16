2025年7月、SNSを悪用して香川県内の女性から投資目的の名目で現金10万円をだまし取ったとして陸上自衛隊高知駐屯地の23歳の自衛官が逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは陸上自衛隊高知駐屯地の自衛官野村悠人容疑者（23歳）です。警察によりますと、野村容疑者は2025年7月香川県内に住む23歳の女性に「お金を預けてくれたら運用して増やすことができる」などとメッセージアプリの通話などでウソを言い、現金10万円