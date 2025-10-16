１５日、ソニー・エクスプローラドリームの開業式。（北京＝新華社配信）【新華社北京10月16日】ソニーグループの中国法人は15日、北京市東城区の隆福寺文化街区（文化・商業エリア）に、テクノロジー体験施設「ソニー・エクスプローラドリーム（中国名:索尼探夢）」を開業した。2000年に市内の朝陽公園に設立し、累計370万人以上が来館した「ソニー・エクスプローラサイエンス」を移転・リニューアル。テクノロジー、アート、ト