日本ラグビーフットボール協会は、10月18日（土）にヨドコウ桜スタジアムで開催される「アサヒスーパードライ CHALLENGE MATCH 2025 JAPAN XV 対 オーストラリアA代表」に先駆け、10月14日（火）にグランフロント大阪・うめきた広場にて「ラグビー日本代表応援トークショー＆ライブ」を開催した。本イベントには、元ラグビー日本代表の田中史朗さん（旧伏見工業高等学校・京都産業大学ラグビー部出身）、大西将太郎さん（旧啓光学