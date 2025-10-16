東京時間17:41現在 香港ハンセン指数 25888.51（-22.09-0.09%） 中国上海総合指数 3916.23（+4.02+0.10%） 台湾加権指数 27647.87（+372.16+1.36%） 韓国総合株価指数 3748.37（+91.09+2.49%） 豪ＡＳＸ２００指数 9068.40（+77.48+0.86%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83286.38（+680.95+0.82%） １６日のアジア株は総じて上昇。台湾株は続伸。ナスダックの上昇、フィラデルフィア