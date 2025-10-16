ユーロ圏１０年債利回り格差仏７８、伊８１ｂｐと前日並み水準継続 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%） ドイツ2.571 フランス3.352（+78） イタリア3.377（+81） スペイン3.099（+53） オランダ2.73（+16） ギリシャ3.226（+66） ポルトガル2.951（+38） ベルギー3.116（+55） オーストリア2.864（+29） アイルランド