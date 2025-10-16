元NHK所属でフリーアナウンサーの住吉美紀（52）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。2016年に結婚した夫の実家・岩手で米の収穫に励む様子を公開した。【写真】「一生懸命でカッケ〜」夫の実家・岩手で籾摺りに励む住吉美紀アナ住吉アナは「米の収穫期 本日、今年の籾摺り作業をしてきました。少し肌寒いくらいの中、楽しく作業。今年は #新米 がまたさらに美味しい！」とつづり、真剣な表情で作業する様子や、合間に