ＳｎｏｗＭａｎ・宮舘涼太（３２）が１６日、都内で映画「火喰鳥を、喰う」大ヒット御礼舞台あいさつに俳優・水上恒司（２６）、山下美月（２６）らと登場した。宮舘は黒のコートに白いスカーフを首に巻いたロイヤルなスタイルで登壇。イベントでは客席に潜んでいた小野塚勇人（３２）がサプライズ登場する際、司会者のマイクが不調となるという演出があったが、隣にいた宮舘が自身が持っていたマイクをすっと差し出す紳士的